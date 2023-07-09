Temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri arttı mı, ödemeler ne zaman yapılacak? Aile Destek Programı ödemelerine yönelik açıklama
Bir süredir ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere her ay en az 850 TL, en çok 1.250 TL olmak üzere Aile Destek Paketi ödemesi yapılıyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin 12 ay süreyle devam edeceği açıklanmış, son ödemeni temmuz ayında yapılacağı belirtilmişti. Peki, temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı?
Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin son tarihi olarak temmuz ayı işaret edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecektir." denilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla destek ödemelerinin uzatıldığını duyurdu.