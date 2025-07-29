Temmuz ayı doğum yardımı ödeme tarihi belli oldu: Doğum yardımı ne zaman yatacak? (e-Devlet sorgulama)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerine ilişkin tarih açıklamasında bulundu. Göktaş, temmuz ayı ödemelerinin hesaba yatacağı tarihi duyurdu.Peki, temmuz ayı doğum yardımı ne zaman yatacak? Doğum yardımı ödemeleri nasıl alınacak?
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri 31 Temmuz 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, doğum yardımı başvurusu yapan ailelerin Temmuz ayına ait destek ödemeleri bu tarihte gerçekleşecek. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay süresince aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılıyor.