Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller listesi)

2025 temmuz ayı evde bakım maaşı ödemelerinin zamlı bir şekilde yatırılacağı tarih, hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılacak olan ödemeler, temmuz ayı itibarıyla güncellenecek. Memur maaş artışına göre zamlanan evde bakım maaşlarına bin 413 TL zam yapılmıştı. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?