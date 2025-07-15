Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller listesi)
Evde bakım maaşı ödeme tarihleri, temmuz ayı itibarıyla hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılan ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılıyor. 2025 temmuz ayında belli olan 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına göre zamlanan evde bakım maaşları ise temmuz ayı itibarıyla zamlı olarak yatırılacak. Peki, temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin son durum…
2025 temmuz ayı evde bakım maaşı ödemelerinin zamlı bir şekilde yatırılacağı tarih, hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılacak olan ödemeler, temmuz ayı itibarıyla güncellenecek. Memur maaş artışına göre zamlanan evde bakım maaşlarına bin 413 TL zam yapılmıştı. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?