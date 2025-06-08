Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: 2025 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Emekli ve memur zammı maaş hesaplaması yapıldı
Milyonlarca emekli ve memur maaşına Temmuz ayında artış yapılacak. Mayıs ayı enflasyon rakamının belli olmasıyla 5 aylık verilere ilişkin hesaplama yapıldı. En düşük emekli aylığı son olarak Ocak’ta yapılan zamla birlikte 15 bin seviyesine yaklaşırken maaşını alt sınırdan alan memurlar ise 44 bin liraya yakın ödeme alıyor. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,29 olurken Haziran ayı enflasyonu maaşlarda belirleyici olacak. Haziran ayı enflasyon tahminine göre yeni memur ve emekli maaşı hesaplaması dikkat çekti. Peki 2025 Temmuz emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte, yapılan hesaplamanın detayları…
Doktor, polis, avukat, öğretmen, hemşire gibi memurların eğitim durumu ve meslekteki tecrübesine göre maaşları değişkenlik gösteriyor. Benzer şekilde görev yerleri, şartları, çocuk sayıda maaş belirlenirken dikkate alınıyor. Geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyon rakamları belli olurken gözler Haziran ayına çevrildi. Yılın ilk 6 ayının son enflasyon verisi 3 Temmuz’da açıklanacak. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli aylıklarında zam oranı belirlenirken doğrudan enflasyon dikkate alınacak. İşte, memur ve emekli zammı gelişmeleri…