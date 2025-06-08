Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: 2025 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Emekli ve memur zammı maaş hesaplaması yapıldı

Milyonlarca emekli ve memur maaşına Temmuz ayında artış yapılacak. Mayıs ayı enflasyon rakamının belli olmasıyla 5 aylık verilere ilişkin hesaplama yapıldı. En düşük emekli aylığı son olarak Ocak’ta yapılan zamla birlikte 15 bin seviyesine yaklaşırken maaşını alt sınırdan alan memurlar ise 44 bin liraya yakın ödeme alıyor. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,29 olurken Haziran ayı enflasyonu maaşlarda belirleyici olacak. Haziran ayı enflasyon tahminine göre yeni memur ve emekli maaşı hesaplaması dikkat çekti. Peki 2025 Temmuz emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte, yapılan hesaplamanın detayları…

Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: 2025 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Emekli ve memur zammı maaş hesaplaması yapıldı - 1

Doktor, polis, avukat, öğretmen, hemşire gibi memurların eğitim durumu ve meslekteki tecrübesine göre maaşları değişkenlik gösteriyor. Benzer şekilde görev yerleri, şartları, çocuk sayıda maaş belirlenirken dikkate alınıyor. Geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyon rakamları belli olurken gözler Haziran ayına çevrildi. Yılın ilk 6 ayının son enflasyon verisi 3 Temmuz’da açıklanacak. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli aylıklarında zam oranı belirlenirken doğrudan enflasyon dikkate alınacak. İşte, memur ve emekli zammı gelişmeleri…

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Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: 2025 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Emekli ve memur zammı maaş hesaplaması yapıldı - 2

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN HESAPLAMA YAPILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu.

Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak.

Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: 2025 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Emekli ve memur zammı maaş hesaplaması yapıldı - 3

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.

Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak.

Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: 2025 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Emekli ve memur zammı maaş hesaplaması yapıldı - 4

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, Bağ-Kur emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak.

Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: 2025 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Emekli ve memur zammı maaş hesaplaması yapıldı - 5

Haziran enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda 44 bin lira olarak ödenen en düşük memur maaşı 4 bin 725 lira artacak ve 49 bin seviyesine yaklaşacak.

Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.

ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.

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