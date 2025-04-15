Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

3 aylık veriye göre mevcut maaşı 14 bin 649 olan emeklilere enflasyon oranında zam yapılması durumunda maaşı 15 bin 925 liraya yükselecek.



Emekli aylığı 15 bin lira olan emekli %10,6 zam durumunda ise 16 bin 509 lira olacak. Emekli maaşı 16 bin lira olan emeklinin aylığı 3 aylık enflasyona göre 17,610 lira olurken ortalama 17 bin lira alan emeklinin maaşı ise 18.710 liraya yükselecek.



Yukarıda yapılan hesaplamalar 3 aylık enflasyon dikkate alınarak yapılmıştır. Kesin zam oranları Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyonuna göre belirlenecek.



