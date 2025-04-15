Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve kamu kurumu çalışanları Temmuz zammına odaklandı. Memur ve emekli maaşları her yıl iki kez enflasyona göre artış gösteriyor. Memur ve emekli zammına göre hesaplanan birçok sosyal ödemede maaş artışından etkilenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 aylık enflasyon verisini duyururken Nisan, Mayıs ve Haziran verileri maaşlara doğrudan etki edecek. Memurlara geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 11,54 oranında artış yapılırken emekli aylıkları ise yüzde 15,75 oranında arttı. Temmuz ayı için yapılan hesaplama dikkat çekti. Peki Temmuz’da emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, emekli ve memur maaş zammı hesaplaması…

Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 1

Kamu kurumlarında öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat, öğretim görevlisi ve diğer meslek gruplarında çalışan milyonlarca memur Temmuz zammına odaklandı. Memur maaşlarına yapılacak artış enflasyon farkına göre belirleniyor. 2025 yılında maaşları doğrudan etkileyecek 3 aylık enflasyon verisi açıklandı. Ocak ayında enflasyon 5,03 olarak gerçekleşirken Şubat ayında ise enflasyon 2,27 arttı. Mart ayı enflasyonu ise yüzde  2,46 olurken 2025 yılının ilk çeyreğinde zam oranları netleşmeye başladı. Peki Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar zamlanacak? İşte, memur ve emekli zammında son durum…

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Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 2

EMEKLİ MAAŞLARI 2025 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK, Bağ-Kur emeklileri geride kalan üç ayda yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etti.

Memurların alacağı enflasyon farkı ise yüzde 3,83 oldu. Emekli ve memur maaşları belirlenirken Nisan, Mayıs ve Haziran verileri dikkate alınacak.

Temmuz ayında yapılacak artış birikimli olarak hesaplanacak. En düşük emekli maaşı şu an 14 bin 469 TL olarak hesaplara yatırılıyor.

Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 3

3 aylık veriye göre mevcut maaşı 14 bin 649 olan emeklilere enflasyon oranında zam yapılması durumunda maaşı 15 bin 925 liraya yükselecek.

Emekli aylığı 15 bin lira olan emekli %10,6 zam durumunda ise 16 bin 509 lira olacak. Emekli maaşı 16 bin lira olan emeklinin aylığı 3 aylık enflasyona göre 17,610 lira olurken ortalama 17 bin lira alan emeklinin maaşı ise 18.710 liraya yükselecek.

Yukarıda yapılan hesaplamalar 3 aylık enflasyon dikkate alınarak yapılmıştır. Kesin zam oranları Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyonuna göre belirlenecek.

Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 4

TEMMUZ 2025 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK? 

Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanlar ise 3 aylık enflasyon farkına göre şimdiden 3,83 oranında zam almayı hak etti.

Memurlar 7. Dönem toplu sözleşme zammına göre yüzde 5 zam alacak. Enflasyon farkıyla birlikte kümülatif zam 3 aylık veriye göre yüzde 9.03 olacak.

1/4 derecesinde memur olarak çalışan öğretmen mevcut olarak 52 bin 935 lira maaş alıyor. 3 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeye göre maaşı 9,3 oranında zamlanması durumunda maaşı 4 bin 897 lira artacak ve 57.832 TL olacak.

Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 5

5/1 derecesinde hemşire olarak çalışan ise Ocak zammıyla birlikte maaşı 53 bin 465 liraya yükseldi. 9,3 oranında zam görmesi durumunda ise maaşı 4 bin 972 lira yükselecek ve 58.437 TL olacak.

8/1 derecesinde polis memuru olanlar mevcut olarak 58 bin 938 lira maaş alıyor. 9.3 zam durumunda ise maaşı 5 bin 481 lira artacak ve 64.419 TL olacak.

NOT: Yukarıdaki maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders, vekalet ücreti, döner sermaye gibi ödemeler dahil edilmedi. Ayrıca 3 aylık enflasyon verisi ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak hesaplama yapıldı. Memurların alacağı kesin zam oranları Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verisiyle belli olacak.

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