Temmuz ayı için dikkat çeken hesaplama: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve kamu kurumu çalışanları Temmuz zammına odaklandı. Memur ve emekli maaşları her yıl iki kez enflasyona göre artış gösteriyor. Memur ve emekli zammına göre hesaplanan birçok sosyal ödemede maaş artışından etkilenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 aylık enflasyon verisini duyururken Nisan, Mayıs ve Haziran verileri maaşlara doğrudan etki edecek. Memurlara geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 11,54 oranında artış yapılırken emekli aylıkları ise yüzde 15,75 oranında arttı. Temmuz ayı için yapılan hesaplama dikkat çekti. Peki Temmuz’da emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, emekli ve memur maaş zammı hesaplaması…
Kamu kurumlarında öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat, öğretim görevlisi ve diğer meslek gruplarında çalışan milyonlarca memur Temmuz zammına odaklandı. Memur maaşlarına yapılacak artış enflasyon farkına göre belirleniyor. 2025 yılında maaşları doğrudan etkileyecek 3 aylık enflasyon verisi açıklandı. Ocak ayında enflasyon 5,03 olarak gerçekleşirken Şubat ayında ise enflasyon 2,27 arttı. Mart ayı enflasyonu ise yüzde 2,46 olurken 2025 yılının ilk çeyreğinde zam oranları netleşmeye başladı. Peki Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar zamlanacak? İşte, memur ve emekli zammında son durum…