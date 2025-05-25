Temmuz ayı için kritik hesaplama: 2025 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli ve memur maaşı zam oranları için Temmuz ayı beklenmeye başlandı. Ocak ayında yapılan artışla birlikte en düşük emekli aylığı 14 bin 649 lira olarak ödenirken en düşük memur maaşı ise 44 bin lira seviyesine yaklaşmıştı. Yılın ikinci yarısı yaklaşırken memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı 4 aylık enflasyon farkı da netlik kazandı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında toplam enflasyon 13,36’ya ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2025’in ikinci yarısında toplu sözleşmeye göre yüzde 5 zam yapılacak. 4 aylık verilere göre ise enflasyon farklı 6.94 oldu. Peki En düşük emekli ve memur maaşları Temmuz’da ne kadar olacak? İşte, Emekli ve memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…