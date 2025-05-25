Temmuz ayı için kritik hesaplama: 2025 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Temmuz ayına kısa bir zaman kala milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına dikkat kesildi. Memur ve emekli aylıkları yılda iki kez artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılında ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Merkez Bankası ise 2025 yılı için yüzde 24 enflasyon tahminini koruduğunu aktardı. Dört aylık enflasyon verilerine göre emekli ve memurların alacağı zamlar hesaplandı. Emekli ve memur maaşı zam oranları ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Peki Temmuz’da emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması…

Temmuz ayı için kritik hesaplama: 2025 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 1

Emekli ve memur maaşı zam oranları için Temmuz ayı beklenmeye başlandı. Ocak ayında yapılan artışla birlikte en düşük emekli aylığı 14 bin 649 lira olarak ödenirken en düşük memur maaşı ise 44 bin lira seviyesine yaklaşmıştı. Yılın ikinci yarısı yaklaşırken memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı 4 aylık enflasyon farkı da netlik kazandı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında toplam enflasyon 13,36’ya ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2025’in ikinci yarısında toplu sözleşmeye göre yüzde 5 zam yapılacak. 4 aylık verilere göre ise enflasyon farklı 6.94 oldu. Peki En düşük emekli ve memur maaşları Temmuz’da ne kadar olacak? İşte, Emekli ve memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…

EKONOMİ HABERLERİ

Temmuz ayı için kritik hesaplama: 2025 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 2

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI 2025 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamları memur ve emekli maaşları hesaplanırken doğrudan etkili olacak. Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat’ta 2,27, Mart ayında yüzde 2,46 ve Nisan’da yüzde 3 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyona göre alacağı zam oranı yüzde 13,36’ya ulaştı. Memur ve memur emeklisi maaşları ise enflasyon farkına göre zamlanıyor. Toplu sözleşmeye göre memur maaşları yılın ikinci altı ayında yüzde 6 garanti zam alacak.

Temmuz ayı için kritik hesaplama: 2025 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 3

Bu zam oranları enflasyonun altında kalırken memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı verilerine göre memurların alacağı zam yüzde 12,29 oldu. Enflasyon oranının eksi açıklanması durumunda ise düşüş olabilecek

Temmuz ayı için kritik hesaplama: 2025 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 4

Mevcut olarak en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak hesaplanıyor. 4 aylık enflasyona göre emekli aylıklarına yüzde 13,36 zam yapılabilecek. Bu durumda en düşük emekli aylığı 16 bin 402 liraya yükselecek.

En düşük memur aylığı ise yaklaşık 44 bin lira olarak ödeniyor. Toplu sözleşme ve 4 aylık enflasyon farkına göre memurların alacağı zam oranı 12,29 oldu. En düşük memur maaşına bu oranda yapılması durumunda 5 bin 407 lira artacak ve 50 bin lira seviyesine yaklaşacak.

DAHA FAZLA GÖSTER