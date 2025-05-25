Temmuz ayı için kritik hesaplama: 2025 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Temmuz ayına kısa bir zaman kala milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına dikkat kesildi. Memur ve emekli aylıkları yılda iki kez artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılında ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Merkez Bankası ise 2025 yılı için yüzde 24 enflasyon tahminini koruduğunu aktardı. Dört aylık enflasyon verilerine göre emekli ve memurların alacağı zamlar hesaplandı. Emekli ve memur maaşı zam oranları ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Peki Temmuz’da emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması…
Emekli ve memur maaşı zam oranları için Temmuz ayı beklenmeye başlandı. Ocak ayında yapılan artışla birlikte en düşük emekli aylığı 14 bin 649 lira olarak ödenirken en düşük memur maaşı ise 44 bin lira seviyesine yaklaşmıştı. Yılın ikinci yarısı yaklaşırken memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı 4 aylık enflasyon farkı da netlik kazandı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında toplam enflasyon 13,36’ya ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2025’in ikinci yarısında toplu sözleşmeye göre yüzde 5 zam yapılacak. 4 aylık verilere göre ise enflasyon farklı 6.94 oldu. Peki En düşük emekli ve memur maaşları Temmuz’da ne kadar olacak? İşte, Emekli ve memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…