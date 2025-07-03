Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? Güncel konut ve işyeri zam oranları

Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE verileri netleşti ve temmuz ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini temmuz ayında yenileyecek olan vatandaşlar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? Güncel konut ve işyeri zam oranları - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz 2025 kira artış oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre, son 12 aylık TÜFE ortalaması da kesinleşti ve bu oran, işyeri kira zamları için belirleyici oldu. Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 45,80 olmuştu. Peki, bu ay konut kiralarında son durum ne? Temmuz ayı zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

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Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? Güncel konut ve işyeri zam oranları - 2

12 AYLIK ORTALAMAYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BAZ ALINACAK

Geçtiğimiz 2 yıl boyunca uygulanan kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Temmuz ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev ve işyeri sahibi kira artışını belirlemede TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut ve işyeri kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine temmuz ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? Güncel konut ve işyeri zam oranları - 3

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve 2025 temmuz ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 43,23 ardından yüzde 43,23 olarak uygulanacak.

Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? Güncel konut ve işyeri zam oranları - 4

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 29 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 43,23

Kira Artış Tutarı: 12 bin 536 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 536 TL

Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? Güncel konut ve işyeri zam oranları - 5

YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 29 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 7 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 36 bin 250 TL

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