Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 temmuz kira zammı ne kadar, kaç TL?
Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranları merak edilmeye başladı. Temmuz ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte temmuz ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, temmuz kira zammı ne kadar, kaç TL?