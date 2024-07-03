Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon kararıyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşmiş oldu. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasıyla birlikte, kira sözleşmesi sona eren vatandaşlar TÜFE üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Temmuz ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?