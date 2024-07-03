Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Temmuz ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?