Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz 2025 kira artış oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre, son 12 aylık TÜFE ortalaması da kesinleşti ve bu oran, işyeri kira zamları için belirleyici oldu. Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 45,80 olmuştu. Peki, bu ay konut kiralarında son durum ne? Temmuz ayı zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?