Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE verileri netleşti ve temmuz ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini temmuz ayında yenileyecek olan vatandaşlar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz 2025 kira artış oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre, son 12 aylık TÜFE ortalaması da kesinleşti ve bu oran, işyeri kira zamları için belirleyici oldu. Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 45,80 olmuştu. Peki, bu ay konut kiralarında son durum ne? Temmuz ayı zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?