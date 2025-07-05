Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 2025: Zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı verileriyle birlikte merak ediliyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar hesaplarına yatırılan yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, temmuz ayı itibarıyla hesaplara geçmeye başladı. Ödemelerin yapılmasıyla birlikte ise gözler zamlı yaşlı ve engelli aylığının yatırılacağı tarihe çevrilmişti. Peki, zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama sonrasında, temmuz ayı için ödeme alacak yaşlı ve engellilere müjdeli haber geldi. Gözler ise memur zamları sonrasında zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerine çevrilmişti. Peki, zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?