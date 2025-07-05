Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 2025: Zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?

Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama sonrasında, temmuz ayı için ödeme alacak yaşlı ve engellilere müjdeli haber geldi. Gözler ise memur zamları sonrasında zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerine çevrilmişti. Peki, zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?