Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 2025: Zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı verileriyle birlikte merak ediliyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar hesaplarına yatırılan yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, temmuz ayı itibarıyla hesaplara geçmeye başladı. Ödemelerin yapılmasıyla birlikte ise gözler zamlı yaşlı ve engelli aylığının yatırılacağı tarihe çevrilmişti. Peki, zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 2025: Zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? - 1

Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama sonrasında, temmuz ayı için ödeme alacak yaşlı ve engellilere müjdeli haber geldi. Gözler ise memur zamları sonrasında zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerine çevrilmişti. Peki, zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 2025: Zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? - 2

TEMMUZ AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 2025: Zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? - 3

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı yaşlı ve engelli aylığı farklarının önümüzdeki ay yani ağustos ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 2025: Zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? - 4

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 723liradan 4 bin 243 liraya

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 585 liradan 6 bin 363 liraya yükseldi.

Yaşlı aylıklarına da yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı 5 bin 315 liraya yükseldi.

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