Temmuz emekli maaş zam oranı 2025: SSK/Bağkur/Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı güncel tutarlar
Emekli maaş zamları, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkıyla belli oldu. SSK-Bağkur-Emekli Sandığına tabi olan binlerce emekli Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olan emekli maaşlarını ''Ne kadar emekli maaşı alırım?'' sorgusu ile araştırıyor. Ocak ayında yüzde 15,75'lik zam oranı ile 14 bin 469 TL yapılan en düşük emekli maaşı Temmuz'da ne kadar oldu? Haziran enflasyon oranı yüzde 1,37 oldu. İşte, 4A-4B-4C güncel emekli maaşı tutarları...
SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için beklenen zam haberi geldi. TÜİK'in Temmuz'un 3'ünde açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ardından Ocak ayına değin hesaplara geçecek emekli maaşları kesineleşti. 6 aylık enflasyon farkı yüzde yüzde 10.06 oldu. Böylece birçok kalemi etkileyen emekli maaşı zammı da bellli oldu. İşte, zamlı emekli maaşında son durum...