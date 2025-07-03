Temmuz emekli maaş zam oranı 2025: SSK/Bağkur/Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı güncel tutarlar

Emekli maaş zamları, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkıyla belli oldu. SSK-Bağkur-Emekli Sandığına tabi olan binlerce emekli Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olan emekli maaşlarını ''Ne kadar emekli maaşı alırım?'' sorgusu ile araştırıyor. Ocak ayında yüzde 15,75'lik zam oranı ile 14 bin 469 TL yapılan en düşük emekli maaşı Temmuz'da ne kadar oldu? Haziran enflasyon oranı yüzde 1,37 oldu. İşte, 4A-4B-4C güncel emekli maaşı tutarları...

Temmuz emekli maaş zam oranı 2025: SSK/Bağkur/Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı güncel tutarlar - 1

SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için beklenen zam haberi geldi. TÜİK'in Temmuz'un 3'ünde açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ardından Ocak ayına değin hesaplara geçecek emekli maaşları kesineleşti. 6 aylık enflasyon farkı yüzde yüzde 10.06 oldu. Böylece birçok kalemi etkileyen emekli maaşı zammı da bellli oldu. İşte, zamlı emekli maaşında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Temmuz emekli maaş zam oranı 2025: SSK/Bağkur/Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı güncel tutarlar - 2

TEMMUZ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI GÜNCEL TUTARI

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da  yüzde 10,06 gerçekleşerek emekli zam oranı da yüzde 16.67 yapıldı.

Temmuz emekli maaş zam oranı 2025: SSK/Bağkur/Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı güncel tutarlar - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 Ocak zammıyla beraber SSK-Bağkur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve böylece en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselmişti.

Emekli maaş zam oranı yüzde 16,67 oldu. 

Ancak en düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 3 Temmuz günü toplanıyor.

Temmuz emekli maaş zam oranı 2025: SSK/Bağkur/Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı güncel tutarlar - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı hakkında düzenlemeye dair şu ifadelere yer vermişti; ''Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız.''

Temmuz emekli maaş zam oranı 2025: SSK/Bağkur/Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı güncel tutarlar - 5
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