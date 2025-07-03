Temmuz emekli maaş zam oranı 2025: SSK/Bağkur/Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı güncel tutarlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı hakkında düzenlemeye dair şu ifadelere yer vermişti; ''Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız.''