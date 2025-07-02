Temmuz emekli promosyonu güncel tutar: Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon veren bankalar listesi
Emekli banka promosyonları, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklilerinin maaşlarını ilgili bankalardan alması durumunda söz konusu oluyor. Emeklilerin, maaşlarını belirli süre aynı bankadan alacaklarını taahhüt etmesi gerekiyor. Her bankanın sunduğu promosyon teklifi değişiklik gösteriyor. 2025 itibarıyla emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarı 12 bin TL'den başlıyor. Temmuz emekli ve memur maaşlarıyla beraber banka promosyon tutarlarında da değişiklik olması bekleniyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
Promosyon ödemeleri, maaşlarını belirli süre boyunca aynı bankadan alan emeklilerin gündeminde bulunuyor. Özel ve kamu bankalarının her birinin promosyon tutarları ise farklılık gösteriyor. Ek ödemelerle beraber en yüksek emekli promosyonu 25 bin TL'ye ulaşabiliyor. Ancak Temmuz zamları sonrasında banka promosyonlarında artış beklenenler arasında. İşte, emekli banka promosyonlarında son durum...