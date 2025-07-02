Temmuz emekli promosyonu güncel tutar: Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon veren bankalar listesi

İNG



SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanmak mümkün. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.



Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.



1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.



TEB



Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanılabilir.



Aylık maaş

0-10.00 / 5.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 14 bin toplam promosyon

10.000-15.000 TL / 8.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 17 bin toplam promosyon

15.000 TL ve 20.000 TL / 10.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 19 bin toplam promosyon

20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 21 bin toplam promosyon