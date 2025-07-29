Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TCMB enflasyon oranı beklentisi | TÜİK enflasyon verisi için beklenen tarih

TEMMUZ ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025

65 katılımcının değelendirmesiyle TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56, bu anket döneminde ise yüzde 23,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşti.



Aynı anket döneminde nokta tahminler dikkate alındığında katılımcıların yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 39,34’ünün beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 32,79’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu görülüyor.