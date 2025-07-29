Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TCMB enflasyon oranı beklentisi | TÜİK enflasyon verisi için beklenen tarih
Türkiye İstatistik Kurumu, her ay bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz haziran ayına yönelik rakamlar dikkate alındığında aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 olmuştu. Kira artış oranını da doğrudan etkileyen enflasyon oranı için TCMB beklenti anketi yayımlandı. Buna göre Temmuz'da enflasyon ne kadar olacak, yükselecek mi, düşecek mi?
Piyasaların beklediği Temmuz enflasyon rakamları için tarih araştırması sürüyor. Her ayın başında duyurulan rakamlar, birçok sektörü yakından ilgilendiriyor. Aylık ve yıllık TÜFE verisi fiyatlardaki değişimde etkili oluyor. Haziran ayında TÜFE yüzde 1,37 oranında artmış, bununla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,36 puan azalarak yüzde 35,05 olmuştu. İşte, TÜİK Temmuz enflasyonu için beklenen tarih...