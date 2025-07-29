Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TCMB enflasyon oranı beklentisi | TÜİK enflasyon verisi için beklenen tarih

Türkiye İstatistik Kurumu, her ay bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz haziran ayına yönelik rakamlar dikkate alındığında aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 olmuştu. Kira artış oranını da doğrudan etkileyen enflasyon oranı için TCMB beklenti anketi yayımlandı. Buna göre Temmuz'da enflasyon ne kadar olacak, yükselecek mi, düşecek mi?

Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TCMB enflasyon oranı beklentisi | TÜİK enflasyon verisi için beklenen tarih - 1

Piyasaların beklediği Temmuz enflasyon rakamları için tarih araştırması sürüyor. Her ayın başında duyurulan rakamlar, birçok sektörü yakından ilgilendiriyor. Aylık ve yıllık TÜFE verisi fiyatlardaki değişimde etkili oluyor. Haziran ayında TÜFE yüzde 1,37 oranında artmış, bununla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,36 puan azalarak yüzde 35,05 olmuştu. İşte, TÜİK Temmuz enflasyonu için beklenen tarih...

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Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TCMB enflasyon oranı beklentisi | TÜİK enflasyon verisi için beklenen tarih - 2

TÜİK TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Ağustos'un hafat sonuna denk gelmesinden ötürü 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TCMB enflasyon oranı beklentisi | TÜİK enflasyon verisi için beklenen tarih - 3

TEMMUZ ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025

65 katılımcının değelendirmesiyle TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56, bu anket döneminde ise yüzde 23,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşti.

Aynı anket döneminde nokta tahminler dikkate alındığında katılımcıların yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 39,34’ünün beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 32,79’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu görülüyor.

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