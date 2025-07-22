Temmuz faiz beklentisi: Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? TCMB Temmuz 2025 faiz beklenti anketi yayında!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin beklenti anketini yayımladı. Haziran ayında faiz oranını yüzde 46 oranında sabit tutma kararı alan TCMB, Temmuz ayına dair faiz beklentisini duyurdu. Yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 olarak gerçekleşiyor. 24 Temmuz'da gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararı toplantısından çıkacak karar piyasaların gündeminde. Peki, faiz beklentisi ne yönde, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Faiz kararı açıklaması merakla beklenirken Merkez Bankası'ndan beklenti anketi paylaşımı geldi. Tahminlere göre 12 ay sonrasında TÜFE ortalama olarak yüzde 21,58 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,21 ihtimalle yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,34 ile ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstermesi beklenenler arasında. İşte, Temmuz faiz beklentisi...