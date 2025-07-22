Temmuz faiz beklentisi: Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? TCMB Temmuz 2025 faiz beklenti anketi yayında!

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2025 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 olurken, bu

anket döneminde yüzde 29,66 olmuştur.



12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 olmuştur.



24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 oldu, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşti.