Temmuz faiz beklentisi: Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? TCMB Temmuz 2025 faiz beklenti anketi yayında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin beklenti anketini yayımladı. Haziran ayında faiz oranını yüzde 46 oranında sabit tutma kararı alan TCMB, Temmuz ayına dair faiz beklentisini duyurdu. Yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 olarak gerçekleşiyor. 24 Temmuz'da gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararı toplantısından çıkacak karar piyasaların gündeminde. Peki, faiz beklentisi ne yönde, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Temmuz faiz beklentisi: Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? TCMB Temmuz 2025 faiz beklenti anketi yayında! - 1

Faiz kararı açıklaması merakla beklenirken Merkez Bankası'ndan beklenti anketi paylaşımı geldi. Tahminlere göre 12 ay sonrasında TÜFE ortalama olarak yüzde 21,58 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,21 ihtimalle yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,34 ile ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstermesi beklenenler arasında. İşte, Temmuz faiz beklentisi...

EKONOMİ HABERLERİ

Temmuz faiz beklentisi: Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? TCMB Temmuz 2025 faiz beklenti anketi yayında! - 2

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2025 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 olurken, bu
anket döneminde yüzde 29,66 olmuştur.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 olmuştur.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 oldu, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşti.

Temmuz faiz beklentisi: Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? TCMB Temmuz 2025 faiz beklenti anketi yayında! - 3

Yıllık enflasyon

Katılımcıların TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86, bu
anket döneminde yüzde 29,66 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 olurken, bu anket döneminde yüzde 23,39 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 oldu.

Temmuz faiz beklentisi: Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? TCMB Temmuz 2025 faiz beklenti anketi yayında! - 4

Faiz beklentisi

Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket
döneminde yüzde 46,21 olmuştu, bu anket döneminde ise yüzde 43,31 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için TCMB politika faiz beklentisi bu anket döneminde yüzde 43,29 olarak gerçekleşti.

Temmuz faiz beklentisi: Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? TCMB Temmuz 2025 faiz beklenti anketi yayında! - 5

HAZİRAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

19 Haziran'da gerçekleşen PPK toplantısı ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  politika faizini %46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de %49'da sabit tuttu.

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