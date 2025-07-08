Temmuz kıdem tazminatı tavan ücreti 2025: Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Kıdem tazminat tavan tutarı, 2025 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamla beraber değişti. Memur maaş katsayısına göre artış gösteren kıdem tazminatı, brüt ücret üzerinden hesaplanır. Temmuz artışları ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayımlanan genelgede Temmuz-Aralık dönemi için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarı da yer aldı. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu? İşte, kıdem tazminatı hesaplama yöntemi...

Temmuz kıdem tazminatı tavan ücreti 2025: Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kimler kıdem tazminatı alabilir? - 1

Kıdem tazminatı, sigortalı çalışanın 1 yıl süre ile çalıştığı kurumdan kendi isteği dışında çıkarılmış, çeşitli geçerli nedenlerle çıkmış olması durumunda gündeme gelir. Brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tavan ücretinden sadece damga vergisi kesintisi yaşanır. Memur maaşlarına yüzde 15.57 oranındaki artışın ardından ikinci 6 aylık dönem için geçerli olacak kıdem tazminatı tavan ücreti de kesinleşti. İşte, kıdem tazminatı tavanı hakkında detaylar...

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Temmuz kıdem tazminatı tavan ücreti 2025: Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kimler kıdem tazminatı alabilir? - 2

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ TEMMUZ-ARALIK 2025

Temmuz ayından emekli ve memur maaşlarına yapılan zamla beraber pek çok kalemde de değişiklik yaşandı. Memur maaş katsayısına göre hesaplanan kıdem tazminatı tavanı da güncellenen ödemelerden.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelge ile kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu. Ocak-Haziran dönemi için tavan ücret 46.655 TL idi.

Temmuz kıdem tazminatı tavan ücreti 2025: Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kimler kıdem tazminatı alabilir? - 3

KIDEM TAZMİNATI 2025 HESAPLAMASI

Çalışanın işe başlama tarihinden itibaren hizmet akdinin devam ettiği her tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme gerçekleşir. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (yüzde 0,759) kesintisi olur.

Giydirilmiş brüt ücret ise; işçiye verilen aylık brüt maaşa ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak yardımı gibi ek maddi olanakların dahili edilmesiyle elde edilen toplam brüt aylık geliri ifade eder.

Temmuz kıdem tazminatı tavan ücreti 2025: Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kimler kıdem tazminatı alabilir? - 4

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALIR?

Kıdem tazminatını kendi isteği ile işten ayrılmamış veya vefat etmiş kişiler, kendi isteği ile ayrılması durumunda, ayrılma nedeni İş yasasının 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması şartını yerine getirenler alabilir.

Ayrıca emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme ya da maaş bağlanması için müracaat etmiş olanlar ve aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olanlara kıdem tazminatı ödenir.

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