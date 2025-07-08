Temmuz kıdem tazminatı tavan ücreti 2025: Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kimler kıdem tazminatı alabilir?
Kıdem tazminat tavan tutarı, 2025 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamla beraber değişti. Memur maaş katsayısına göre artış gösteren kıdem tazminatı, brüt ücret üzerinden hesaplanır. Temmuz artışları ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayımlanan genelgede Temmuz-Aralık dönemi için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarı da yer aldı. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu? İşte, kıdem tazminatı hesaplama yöntemi...
Kıdem tazminatı, sigortalı çalışanın 1 yıl süre ile çalıştığı kurumdan kendi isteği dışında çıkarılmış, çeşitli geçerli nedenlerle çıkmış olması durumunda gündeme gelir. Brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tavan ücretinden sadece damga vergisi kesintisi yaşanır. Memur maaşlarına yüzde 15.57 oranındaki artışın ardından ikinci 6 aylık dönem için geçerli olacak kıdem tazminatı tavan ücreti de kesinleşti. İşte, kıdem tazminatı tavanı hakkında detaylar...