Temmuz kira zammı: TÜİK ev ve iş yeri kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zammı hesaplama

Geçtiğimiz sene temmuz ayında yüzde 25 kira zammı sınırı kalmıştı. Buna göre o tarihten bu yana kiracılar güncel TÜFE verilerine göre kira ödemesi yapıyor.



Mayıs rakamlarının belli olmasıyla haziran ayı kira artış oranı 45,80 olarak uygulandı. 12 aylık TÜFE verisi yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı.