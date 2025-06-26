Temmuz kira zammı: TÜİK ev ve iş yeri kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zammı hesaplama
Konut ve iş yerlerini kira artış oranları her ay TÜİK verilerine göre yeniden belirleniyor. 12 aylık TÜFE verisi dikkate alınarak kira zammı duyuruluyor. Geçtiğimiz Haziran dönemi için kira artış oranı yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı. 3 Mayıs'ta açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 35,41 olmuştu. Peki, Temmuz kira zammı ne zaman, saat kaçta belli olacak?
Kira artış oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor. 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına göre kira artışları duyuruluyor. Kira kontrat süresi Temmuz ayında dolacak olan kiracıların yeni kiraları açıklanacak tavan tutarı üzerinden yeniden belirlenecek. İşte, kira zammı için beklenen tarih...