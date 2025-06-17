TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika

Asgari ücret ara zammıyla ilgili kritik açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışla birlikte gözler asgari ücret zammına çevrildi. Mevcut asgari ücret Ocak ayında 22 bin 104 lira olarak ödeniyor. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada enflasyon verilerine vurgu yaparak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrette ara zam formülü uygulanmıştı. Peki Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte, Asgari ücret zammıyla ilgili son yapılan açıklamalar…

TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika - 1

Asgari ücrette ara zam beklentisi için gözler Temmuz ayına çevrildi. Milyonlarca emekli ve memurun zam oranı Haziran ayı enflasyonu ile belli olacak. 2025 yılının ilk 5 aylık enflasyon verisinde yaşanan gerileme dikkat çekti. Enflasyon verileri, asgari ücrette doğrudan belirleyici olmazken geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında ara zam kararı alınmıştı. Normal şartlarda asgari ücret her yeni yılda işveren, işçi ve hükümet yetkililerinden oluşan komisyonun bir araya gelmesiyle belirleniyor. 2024 yılında enflasyon verileri doğrultusunda asgari ücrette ara zamma gidilmedi. Çalışanların merakla beklediği açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Güler, açıklamasında değerlendirme olabileceğini belirtti. İşte, asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri…

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TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika - 2

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son yaptığı açıklamada şu anda mevcut bir çalışma olmadığını vurgularken ilgili bakanların bir araya gelerek konuyu değerlendireceğini ifade etti.

Temmuz ayı başında TÜİK verilerinin açıklanacağını belirten Güler, memur ve emekli aylıklarının belirleneceğini hatırlattı.

Güler açıklamasının devamında asgari ücret zammı için “ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." dedi.

TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika - 3

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Son 5 yılda asgari ücrette yaşanan artış dikkat çekti.

2015 yılında bin lira olan asgari ücret 5 yıllık süreçte yaklaşık iki katına çıkarken 2020 yılının ardından enflasyonla mücadele kapsamında belirlenen seviyenin üstünde zamlandı. İşte, son 15 yılın asgari ücret artışlar;

TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika - 4

2020 BRÜT 2.943,00 TL NET: 2.324,70 TL

2021 BRÜT: 3.577,50 TL NET: 2.825,90 TL

2022 (Ocak-Haziran) BRÜT: 5.004,00 TL NET: 4.253,40

2022 (Temmuz - Aralık) BRÜT: 6.471.00 TL NET: 5.500,35 TL

2023 (Ocak - Haziran) BRÜT: 10.008 TL NET: 8.506,80 TL

2023(Temmuz - Aralık) BRÜT: 13.414,50 TL NET: 11.402,32

2024 BRÜT: 20.002 TL NET: 17.002 TL

2025 BRÜT: 26.005,50 TL NET: 22.104 TL

TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika - 5

2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette ara zam tartışmaları sürerken zam olması durumunda asgari ücret zam hesaplamaları yapıldı.

TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika - 6

Asgari ücrete %10 zam yapılması durumunda 2 bin 210 lira artacak ve 24 bin 314 lira olacak.

Asgari ücrete %15 zam yapılması durumunda 3 bin 315 lira yükselecek ve 25 bin 419 lira olacak.

Asgari ücrete %20 zam yapılması durumunda 4 bin 420 lira yükselecek ve 26 bin 524 lira olacak.

Asgari ücrete %25 zam yapılması durumunda 5 bin 526 lira yükselecek ve 27 bin 630 lira olacak.

Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 6 bin 631 lira yükselecek ve 28 bin 735 lira olacak.

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