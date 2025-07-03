Temmuz zammıyla 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşında güncel rakam

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar her ayın 5’inde,



1 ve 6 olanlar 6’sında,



2 ve 7 olanlar 7’sinde,



3 ve 8 olanlar 8’inde,



4 ve 9 olanlar ise 9’unda ödemelerini almaktadır.



Bu uygulama sayesinde ödemeler düzenli ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmekte, yoğunluk ve karışıklık önlenmektedir.