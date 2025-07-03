Temmuz zammıyla 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşında güncel rakam
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) da Temmuz 2025 zammıyla birlikte yeniden hesaplandı. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Yaşlılık maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. 2025 yılının Ocak ayında 3.504 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, ilk 6 aya ait enflasyon farkı ve memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda zamlandı.