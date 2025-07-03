Temmuz zammıyla 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşında güncel rakam

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) da Temmuz 2025 zammıyla birlikte yeniden hesaplandı. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Temmuz zammıyla 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşında güncel rakam - 1

Yaşlılık maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. 2025 yılının Ocak ayında 3.504 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, ilk 6 aya ait enflasyon farkı ve memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda zamlandı.

EKONOMİ HABERLERİ

Temmuz zammıyla 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşında güncel rakam - 2

Yeni tutar, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından kesinlik kazandı. Böylece, sosyal güvencesi olmayan ve 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara yapılan destek ödemesi tutarı güncellendi. Zamlı yaşlılık maaşları, Temmuz ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Temmuz zammıyla 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşında güncel rakam - 3

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı 5 bin 315 liraya yükseldi.

Temmuz zammıyla 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşında güncel rakam - 4

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri, hak sahiplerinin doğum yılının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Bu sistemle, maaş ödemeleri belirli günlere yayılmış şekilde vatandaşların hesaplarına aktarılmaktadır.


Temmuz zammıyla 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşında güncel rakam - 5

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar her ayın 5’inde,

1 ve 6 olanlar 6’sında,

2 ve 7 olanlar 7’sinde,

3 ve 8 olanlar 8’inde,

4 ve 9 olanlar ise 9’unda ödemelerini almaktadır.

Bu uygulama sayesinde ödemeler düzenli ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmekte, yoğunluk ve karışıklık önlenmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER