Terminale açık olmayan işlem nedir, ne demek? Bankacılık işlemlerinde gündeme geldi
Bankacılık işlemlerinde sıkça karşılaşılan terimlerden biri de "terminale açık olmayan işlem" ifadesidir. Özellikle kredi kartı ya da banka kartı ile yapılan alışverişlerde, ekstre veya işlem hareketleri incelendiğinde bu tür bir ibareyle karşılaşmak mümkündür. Peki, terminale açık olmayan işlem ne demek? İşte ayrıntılar..
Terminale açık olmayan işlem, yapılan ödemenin ya da harcamanın bankanın POS terminali üzerinden işlenmediği anlamına gelir. Yani kartla gerçekleştirilen işlem, doğrudan internet, mobil uygulama, temassız ödeme veya sanal POS gibi kanallar aracılığıyla gerçekleşmiştir.
Kısacası, işlem fiziksel bir POS cihazı üzerinden değil, bankacılık altyapısı veya dijital ödeme sistemleri üzerinden tamamlanmıştır.