Terminale açık olmayan işlem nedir, ne demek? Bankacılık işlemlerinde gündeme geldi

Bankacılık işlemlerinde sıkça karşılaşılan terimlerden biri de "terminale açık olmayan işlem" ifadesidir. Özellikle kredi kartı ya da banka kartı ile yapılan alışverişlerde, ekstre veya işlem hareketleri incelendiğinde bu tür bir ibareyle karşılaşmak mümkündür. Peki, terminale açık olmayan işlem ne demek? İşte ayrıntılar..

Terminale açık olmayan işlem, yapılan ödemenin ya da harcamanın bankanın POS terminali üzerinden işlenmediği anlamına gelir. Yani kartla gerçekleştirilen işlem, doğrudan internet, mobil uygulama, temassız ödeme veya sanal POS gibi kanallar aracılığıyla gerçekleşmiştir.

Kısacası, işlem fiziksel bir POS cihazı üzerinden değil, bankacılık altyapısı veya dijital ödeme sistemleri üzerinden tamamlanmıştır.

HANGİ DURUMLARDA GÖRÜLÜR?

Terminale açık olmayan işlem ifadesi online alışveriş işlemlerinde (e-ticaret siteleri, mobil uygulamalar) 

Temassız ödemelerde (POS cihazı olsa bile işlem kart bilgisi üzerinden değil, hızlı geçiş ile yapılmışsa)

Abonelik ödemeleri (Spotify, Netflix, oyun platformları vb.)

Otomatik fatura talimatları (su, elektrik, internet faturası ödemeleri)

Sanal POS üzerinden yapılan işlemlerde karşımıza çıkabilir.

BANKA EKSTRESİNDE NE ANLAMA GELİR?

Kart ekstresinde bu ifadeyi gördüğünüzde, bu ödemenin güvenlik açısından normal bir işlem olduğunu bilmeniz gerekir. İşlem, doğrudan dijital sistemler üzerinden işlendiği için POS cihazı detayı görünmez.

