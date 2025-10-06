Terminale açık olmayan işlem nedir, ne demek? Bankacılık işlemlerinde gündeme geldi

Terminale açık olmayan işlem, yapılan ödemenin ya da harcamanın bankanın POS terminali üzerinden işlenmediği anlamına gelir. Yani kartla gerçekleştirilen işlem, doğrudan internet, mobil uygulama, temassız ödeme veya sanal POS gibi kanallar aracılığıyla gerçekleşmiştir.



Kısacası, işlem fiziksel bir POS cihazı üzerinden değil, bankacılık altyapısı veya dijital ödeme sistemleri üzerinden tamamlanmıştır.