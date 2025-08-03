Tesla Türkiye satışları için tarih verdi: Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak?
Tesla Türkiye, sosyal medya platformu X’te paylaştığı resmi açıklamada, ÖTV düzenlemesinin ardından Model Y satışlarının başlangıç tarihini duyurdu. Yeni envanter listelemeleri, ağustos ayında gerçekleşecek. Peki, Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak?
Tesla Türkiye, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamayla, ÖTV düzenlemesinin ardından Model Y satışları için tarih verdi. Yeni fiyatların yanı sıra araçların yeniden satışa sunulacağı tarihler de açıklandı.