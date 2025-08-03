Tesla Türkiye satışları için tarih verdi: Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak?

Tesla Türkiye, sosyal medya platformu X’te paylaştığı resmi açıklamada, ÖTV düzenlemesinin ardından Model Y satışlarının başlangıç tarihini duyurdu. Yeni envanter listelemeleri, ağustos ayında gerçekleşecek. Peki, Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak?

Tesla Türkiye satışları için tarih verdi: Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak? - 1

Tesla Türkiye, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamayla, ÖTV düzenlemesinin ardından Model Y satışları için tarih verdi. Yeni fiyatların yanı sıra araçların yeniden satışa sunulacağı tarihler de açıklandı.

EKONOMİ HABERLERİ

Tesla Türkiye satışları için tarih verdi: Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak? - 2

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ÖTV güncellemesinin ardından Tesla Model Y fiyatlarında artış yaşanmış, bu nedenle mevcut envanter geçici olarak durdurulmuştu.

Tesla Türkiye satışları için tarih verdi: Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak? - 3

TESLA MODEL Y SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tesla Türkiye'nin duyurusuna göre, Model Y'nin yeni envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde, Tesla'nın Türkiye'deki çevrim içi mağazasında yeni fiyatlarla araç siparişleri yeniden başlayacak.

Tesla Türkiye satışları için tarih verdi: Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak? - 4

YENİ MODEL Y FİYATLARI

Yeni Model Y fiyatları şöyle:

Model Y SR (Standard Range) RWD: 2.241.000 TL
Model Y LR (Long Range) RWD: 3.225.240 TL
Model Y LR AWD (All-Wheel Drive): 3.998.400 TL
Bu fiyatlar, aracın başlangıç seviyesindeki versiyonları için geçerli olup, opsiyonel donanımlar ve renk tercihlerine göre farklılık gösterebiliyor.

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