Ticari bir fiyasko: Airbus, 260 milyon dolarlık jet uçağını neden satamadı?

ŞİMDİYE KADAR YALNIZCA 15 TANE SATILDI

Avrupa merkezli çok uluslu bir havacılık şirketi olan Airbus genellikle uçak satarken sorun yaşamıyordu. Şirketin, özellikle geniş gövdeli uçakları, dünyanın her yerinde bulunabiliyor ve çok sayıda küresel havayolunun bel kemiğini oluşturuyor.

Ancak, Airbus A330neo model bir uçak müşterilerin ilgisini çekmedi. Airbus, bu modeli, rakip firma Boeing’in 87 Dreamliner'a karşı çıkardı. Fakat, 2014'te başlatılan A330neo programından bu yana Ekim 2021 itibariyle yalnızca 15 uçak satıldı.