TMO fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık alım fiyatlarında son durum
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık üreticilerinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındıkta, TMO tarafından açıklanan fiyatlar hem üretici gelirini doğrudan etkiliyor hem de piyasadaki fiyat dengesini belirliyor.
Fındık hasadının başladığı dönemde, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde üreticiler gözlerini TMO’nun açıklayacağı alım fiyatına çevirmiş durumda. Açıklanacak fiyat, hem serbest piyasada oluşacak rakamları etkiliyor hem de üreticinin ürününü kime satacağına karar vermesinde belirleyici rol oynuyor.