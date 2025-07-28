TMO fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık alım fiyatlarında son durum

FINDIK FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Rekolte kaybının fındık fiyatlarına olumsuz yansıyacağını belirten Bölük, "Bunun tüketiciye bir karşılığı olacaktır. Ürün az olduğu için fiyatta bir artış bekleniyor. İki gün içerisinde fiyatlarda yüzde 20'ye varan artış gördük. Bu artışın devamı mümkün. Tüketici de fındığı daha pahalıya tüketecek." diye konuştu.



Bölük, üreticilerin bu tür durumlardan etkilenmemesi için TARSİM sigortası'nın önemine dikkat çekti.



Yetkililere destek çağrısında bulunan Bölük, "Bahçelerin durumunun tespit edilip yenilenmesi gereken bahçeler varsa yenilenme desteği, değilse gübre ve ilaç desteği vererek bahçelerin şu anda daha çok desteğe ihtiyacı var. Gübrelemek, ilaçlamak ve topraktaki oluşan mineral kayıplarının önüne geçmektir." değerlendirmesinde bulundu.