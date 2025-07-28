TMO fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık alım fiyatlarında son durum

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık üreticilerinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındıkta, TMO tarafından açıklanan fiyatlar hem üretici gelirini doğrudan etkiliyor hem de piyasadaki fiyat dengesini belirliyor.

TMO fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık alım fiyatlarında son durum - 1

Fındık hasadının başladığı dönemde, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde üreticiler gözlerini TMO’nun açıklayacağı alım fiyatına çevirmiş durumda. Açıklanacak fiyat, hem serbest piyasada oluşacak rakamları etkiliyor hem de üreticinin ürününü kime satacağına karar vermesinde belirleyici rol oynuyor.


EKONOMİ HABERLERİ

TMO fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık alım fiyatlarında son durum - 2

TMO’nun açıklayacağı 2025 yılı fındık alım fiyatlarının önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla duyurulması bekleniyor. Alım kampanyasıyla birlikte randevu sistemi, teslim şartları ve ödeme süreçlerine ilişkin detaylar da netleşecek.

TMO fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık alım fiyatlarında son durum - 3

ZİRAİ DON ETKİLEDİ

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, "Nisan ayındaki yağan kar ve akabindeki donla birlikte, ciddi manada bir hasara yol açtı. Bunun tespiti gerekir. Ancak bugünden bakıldığında yaklaşık olarak yüzde 15-20 civarında fındığın kaybolduğunu söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Bölük, yaklaşık 800 bin ton olan fındık rekoltesinin, don nedeniyle 600 bin tona gerilediğini söyledi.

TMO fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık alım fiyatlarında son durum - 4

FINDIK FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Rekolte kaybının fındık fiyatlarına olumsuz yansıyacağını belirten Bölük, "Bunun tüketiciye bir karşılığı olacaktır. Ürün az olduğu için fiyatta bir artış bekleniyor. İki gün içerisinde fiyatlarda yüzde 20'ye varan artış gördük. Bu artışın devamı mümkün. Tüketici de fındığı daha pahalıya tüketecek." diye konuştu.

Bölük, üreticilerin bu tür durumlardan etkilenmemesi için TARSİM sigortası'nın önemine dikkat çekti.

Yetkililere destek çağrısında bulunan Bölük, "Bahçelerin durumunun tespit edilip yenilenmesi gereken bahçeler varsa yenilenme desteği, değilse gübre ve ilaç desteği vererek bahçelerin şu anda daha çok desteğe ihtiyacı var. Gübrelemek, ilaçlamak ve topraktaki oluşan mineral kayıplarının önüne geçmektir." değerlendirmesinde bulundu.

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