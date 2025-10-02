TOBB Nefes Kredisi başvuru süreci, faiz oranları, ödeme koşulları açıklandı: Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları 2 Ekim 2025 itibariyle başlayacak. TOBB Nefes Kredisi faiz oranı, vade sayısı ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların ortak çalışmasıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nin yeni dönemine ilişkin başvuru takvimi duyuruldu. Küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilen bu kredi paketi, özellikle ekonomik koşullar nedeniyle nakit akışında zorluk yaşayan işletmelere can suyu olmayı hedefliyor.
Yeni dönem başvurularıyla birlikte işletmeler, uygun faiz oranları ve KGF kefaletiyle sunulan kredi imkânından yararlanabilecek.