TOBB Nefes Kredisi başvuru süreci, faiz oranları, ödeme koşulları açıklandı: Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

TOBB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntıya değinerek, "Şu anda üyelerimizin sahada karşılaştığı en önemli problem, finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten nefes olacak bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.