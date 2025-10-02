TOBB Nefes Kredisi başvuru süreci, faiz oranları, ödeme koşulları açıklandı: Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları 2 Ekim 2025 itibariyle başlayacak. TOBB Nefes Kredisi faiz oranı, vade sayısı ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların ortak çalışmasıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nin yeni dönemine ilişkin başvuru takvimi duyuruldu. Küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilen bu kredi paketi, özellikle ekonomik koşullar nedeniyle nakit akışında zorluk yaşayan işletmelere can suyu olmayı hedefliyor.

Yeni dönem başvurularıyla birlikte işletmeler, uygun faiz oranları ve KGF kefaletiyle sunulan kredi imkânından yararlanabilecek.

TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME KOŞULLARI

TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğinde verilecek kredide, 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Bir firma en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar Türk lirası olacak. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara kayıtlı olan işletmeler, TOBB Nefes Kredisi’ne başvurma hakkına sahiptir. Bu kredi, yalnızca üye işletmelerin faydalanabileceği özel bir finansman desteği olarak öne çıkmaktadır.

HANGİ BANKALAR NEFES KREDİSİ VERİYOR?

işletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

TOBB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntıya değinerek, "Şu anda üyelerimizin sahada karşılaştığı en önemli problem, finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten nefes olacak bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

