TOBB Nefes Kredisi başvuruları bitti mi, tekrar başlayacak mı? 2025 Nefes Kredisi faiz oranı ve şartları
TOBB Nefes Kredisi başvuruları 9-10 Temmuz tarihleri arasında alınırken başvurular yoğun ilgi gördü. 6 ay ödemesiz ve azami 36 ay vadeli Nefes Kredisi belirlenen bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvurularının tekrar başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Nefes Kredisi’nden yararlanan firmalar azami olarak 2.5 milyon lira kredi alabiliyor. Krediden TOBB’a bağlı olan oda-borsa üyesi şirketler yararlanabiliyor. Peki TOBB Nefes Kredisi başvuruları 2025 ne zaman, şartları neler? İşte, TOBB Nefes Kredi başvurularına ilişkin son durum…
TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, şartları, faiz oranı ve vade sayısı başvuru yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bankalarla yapılan anlaşma gereği Nefes Kredisi veren bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Katılım Bankası olmuştu. Başvuru işlemleri ve gerekli evraklar şubeler üzerinden yapıldı. TOBB Nefes Kredisi başvuruları belirlenen banka ve yöntemlerle gerçekleştirildi. Bankaların internet sitesi, mobil uygulamalarından başvuru alınmadı. Peki TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ne, şartları neler? İşte, krediye ilişkin bilgiler…