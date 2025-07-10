TOBB Nefes Kredisi başvuruları bitti mi, tekrar başlayacak mı? 2025 Nefes Kredisi faiz oranı ve şartları

TOBB Nefes Kredisi başvuruları 9-10 Temmuz tarihleri arasında alınırken başvurular yoğun ilgi gördü. 6 ay ödemesiz ve azami 36 ay vadeli Nefes Kredisi belirlenen bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvurularının tekrar başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Nefes Kredisi’nden yararlanan firmalar azami olarak 2.5 milyon lira kredi alabiliyor. Krediden TOBB’a bağlı olan oda-borsa üyesi şirketler yararlanabiliyor. Peki TOBB Nefes Kredisi başvuruları 2025 ne zaman, şartları neler? İşte, TOBB Nefes Kredi başvurularına ilişkin son durum…

TOBB Nefes Kredisi başvuruları bitti mi, tekrar başlayacak mı? 2025 Nefes Kredisi faiz oranı ve şartları - 1

TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, şartları, faiz oranı ve vade sayısı başvuru yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bankalarla yapılan anlaşma gereği Nefes Kredisi veren bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Katılım Bankası olmuştu. Başvuru işlemleri ve gerekli evraklar şubeler üzerinden yapıldı. TOBB Nefes Kredisi başvuruları belirlenen banka ve yöntemlerle gerçekleştirildi. Bankaların internet sitesi, mobil uygulamalarından başvuru alınmadı. Peki TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ne, şartları neler? İşte, krediye ilişkin bilgiler…

EKONOMİ HABERLERİ

TOBB Nefes Kredisi başvuruları bitti mi, tekrar başlayacak mı? 2025 Nefes Kredisi faiz oranı ve şartları - 2

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI 2025 BİTTİ Mİ?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamada TOBB Nefes Kredisi başvurularının 8-9 Temmuz tarihleri arasında alındığı ifade edildi. Birliğe bağlı olan borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi’nden yararlanabiliyor.

Bazı platformlarda krediye ilişkin başvuruların sürdüğü ifade edilse de başvuru işlemleri tamamlandı. Yeniden başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden alındı. Konuyla ilgili TOBB’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiği vurgulanırken dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarı yapıldı.

TOBB Nefes Kredisi başvuruları bitti mi, tekrar başlayacak mı? 2025 Nefes Kredisi faiz oranı ve şartları - 3

TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI KAÇ?

Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

TOBB Nefes Kredisi başvuruları bitti mi, tekrar başlayacak mı? 2025 Nefes Kredisi faiz oranı ve şartları - 4

BAŞVURULAR ŞUBEDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOBB'un sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiğine işaret edilen paylaşımda, söz konusu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamayacağı vurgulandı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

DAHA FAZLA GÖSTER