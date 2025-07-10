TOBB Nefes Kredisi başvuruları bitti mi, tekrar başlayacak mı? 2025 Nefes Kredisi faiz oranı ve şartları

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI 2025 BİTTİ Mİ?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamada TOBB Nefes Kredisi başvurularının 8-9 Temmuz tarihleri arasında alındığı ifade edildi. Birliğe bağlı olan borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi’nden yararlanabiliyor.



Bazı platformlarda krediye ilişkin başvuruların sürdüğü ifade edilse de başvuru işlemleri tamamlandı. Yeniden başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.



Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden alındı. Konuyla ilgili TOBB’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiği vurgulanırken dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarı yapıldı.