TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru sürecinin ayrıntıları: Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları ekim ayının ilk haftası itibariyle başladı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen "TOBB Nefes Kredisi" yeni dönemde 2 Ekim itibarıyla başvuru kabul etmeye başladı.

Geçmiş uygulamalarda, başvurular doğrudan banka şubeleri üzerinden alınmış temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI

TOBB üyesi (Ticaret Odası Üyeleri, Sanayi Odası Üyeleri, Deniz Ticaret Odası Üyeleri ve Ticaret Borsası Üyeleri) olan işletmeler* ve TOBB’un temsil ettiği oda ve borsalara üyesi olması gerekmektedir.


*Eczacılar, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri, faktoring şirketleri, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler hariç.

ÜST LİMİT ve FAİZ ORANLARI

Nefes Kredisi’nin azami üst limiti 1,5 milyon TL olup, kredi kullanan KOBİ’lerin adreslerinin bulunduğu iller ve bağlı bulundukları odalar bazında bu limitler farklılık gösterebilir.


Nefes Kredisi, azami 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 36 ay vadeli olarak kullandırılır. Faiz oranı 24 aya kadar azami %33, 24 ay üzeri için ise azami %32 olarak uygulanır.

Banka komisyon oranı (Kredi kullandırım ücreti) azami %0,5 olup, KGF kefalet komisyonu yıllık %1,5 olarak belirlenmiştir.

