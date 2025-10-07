TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru sürecinin ayrıntıları: Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Nefes Kredisi, azami 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 36 ay vadeli olarak kullandırılır. Faiz oranı 24 aya kadar azami %33, 24 ay üzeri için ise azami %32 olarak uygulanır.



Banka komisyon oranı (Kredi kullandırım ücreti) azami %0,5 olup, KGF kefalet komisyonu yıllık %1,5 olarak belirlenmiştir.