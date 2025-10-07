TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru sürecinin ayrıntıları: Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları ekim ayının ilk haftası itibariyle başladı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen "TOBB Nefes Kredisi" yeni dönemde 2 Ekim itibarıyla başvuru kabul etmeye başladı.
Geçmiş uygulamalarda, başvurular doğrudan banka şubeleri üzerinden alınmış temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.