TOGG ne zaman teslim edilecek? İşte TOGG teslim tarihleri

Togg’un ’T10X’ modelinin ilk sahipleri 29 Mart Çarşamba günü yapılan çekilişle belli oldu. T10X modeli için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobil sahibi oldu. Çekiliş sonucu ardından TOGG sahibi olmaya hak kazananların gündeminde teslim tarihi var.
2022 yılında seri üretime geçen, ön siparişleri ise 2023 mart ayında alınan Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak.
V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak.
V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023.
Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturdu. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.
Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.