TOGG T10F FİYAT LİSTESİ 2025: Yeni TOGG T10F menzili ne kadar, özellikler neler?
Türkiye’nin yerli ve doğuştan elektrikli otomobili TOGG yeni modeli T10F satışa sunuldu. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören modelin menzili, özellikleri, renk seçenekleri ve fiyatları ise otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Yeni tasarımıyla ilgi odağı olan yerli otomobil iç mekanın kullanım hacmi, konforu sportif çizgisiyle adından sıkça bahsettiriyor. T10F, Gemlik, Oltu, Kula, Urla ve Mardin renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Peki TOGG T10F fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte, detaylı fiyat listesi…
TOGG T10F menzil seçeneklerine göre farklı fiyatlarda satışa sunuldu. 100 bin lirası olanlar TOGG 10F için ön sipariş verebilecek. Yeni modelle birlikte özel kredi seçenekleri de dikkat çekti. T10F V2 modeli için 200 bin TL krediye yüzde 9 faizli 12 ay vade imkanı sağlanıyor. 1 milyon 500 bin lira krediye ise yüzde 2,89 kredi seçeneği sunuluyor. Türkiye’nin yanı sıra TOGG T10F Avrupa’da satışa sunulacak. 29 Eylül tarihinde Almanya’da ön sipariş verilebilecek. TOGG’un iki modeli T10X ve T10F Euro NCAP programındaki testlerden en yüksek seviye olan 5 yıldız alarak geçti. Peki TOGG’un yeni modelinin fiyatı ne kadar? İşte, fiyat ve kredi imkanlarının detayları…