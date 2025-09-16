TOGG T10F FİYAT LİSTESİ 2025: Yeni TOGG T10F menzili ne kadar, özellikler neler?

Türkiye’nin yerli ve doğuştan elektrikli otomobili TOGG yeni modeli T10F satışa sunuldu. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören modelin menzili, özellikleri, renk seçenekleri ve fiyatları ise otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Yeni tasarımıyla ilgi odağı olan yerli otomobil iç mekanın kullanım hacmi, konforu sportif çizgisiyle adından sıkça bahsettiriyor. T10F, Gemlik, Oltu, Kula, Urla ve Mardin renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Peki TOGG T10F fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte, detaylı fiyat listesi…

TOGG T10F menzil seçeneklerine göre farklı fiyatlarda satışa sunuldu. 100 bin lirası olanlar TOGG 10F için ön sipariş verebilecek. Yeni modelle birlikte özel kredi seçenekleri de dikkat çekti. T10F V2 modeli için 200 bin TL krediye yüzde 9 faizli 12 ay vade imkanı sağlanıyor. 1 milyon 500 bin lira krediye ise yüzde 2,89 kredi seçeneği sunuluyor. Türkiye’nin yanı sıra TOGG T10F Avrupa’da satışa sunulacak. 29 Eylül tarihinde Almanya’da ön sipariş verilebilecek. TOGG’un iki modeli T10X ve T10F Euro NCAP programındaki testlerden en yüksek seviye olan 5 yıldız alarak geçti. Peki TOGG’un yeni modelinin fiyatı ne kadar? İşte, fiyat ve kredi imkanlarının detayları…

TOGG T10F FİYATLARI 2025 NE KADAR?

T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.

V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) seçenekleri bulunacak.

160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarına sahip olacak araç, 350 kilometreye ve 623 kilometreye varan menziller sunacak.

Yeni modelin en uygun fiyatı V1 RWD Standart menzil otomobili 1 milyon 878 bin lira olarak dikkat çekti. Standart menzilin yanı sıra V1 RWD uzun menzil ise 2 milyon 188 bin liradan alıcılarını bekleyecek. V2 RWD uzun menzilli versiyonu ise 2 milyon 363 bin lira olacak.

TOGG T10F FAİZSİZ KREDİ İMKANI 

Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık ödemeli sahip olabilecek. T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatif de sunuluyor.Böylece 1 milyon 750 bin lira kredi çeken birisi 595 bin lira peşinatla Togg T10F alabilecek.

TOGG T10F HANGİ RENKLERİ VAR?

Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin’in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu. T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

