TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi: Niğde, Balıkesir, Kırıkkale sonuçları açıklandı mı? (Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi)

Uygun koşullarda konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekilişi sonuçlarını bekliyor. TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri bugün Kırıkkale-Yahşihan, Niğde-Merkez ve Balıkesir-Altıeylül ilçeleri için çekliyor. TOKİ kura çekilişleri sosyal medyadan canlı olarak yayınlanıyor.

ntv.com.tr 14.07.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 15:04

TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi: Niğde, Balıkesir, Kırıkkale sonuçları açıklandı mı? (Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi) - 1

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Niğde-Merkez, Kırıkkale-Yahşihan, Balıkesir-Altıeylül ilçeleri için kura çekilişi yapılıyor.

Niğde ve Kırıkkale çekilişlerinin ardından Balıkesir çekilişi TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.

TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi: Niğde, Balıkesir, Kırıkkale sonuçları açıklandı mı? (Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi) - 2

TOKİ SONUÇ SORGULAMA

TOKİ resmi kura sonuçlarını sorgulama sayfası için tıklayınız.
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi: Niğde, Balıkesir, Kırıkkale sonuçları açıklandı mı? (Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi) - 3
Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi: Niğde, Balıkesir, Kırıkkale sonuçları açıklandı mı? (Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi) - 4

TOKİ KURA TARİHLERİ

06 Temmuz 2020: Konya-Tuzlukçu,Beyşehir  Küçükavşar, Ordu-Aybastı,Gölköy.

07 Temmuz 2020: Tokat-Turhal, Afyon-İscehisar, Amasya, Eskişehir-Beylikova.

08 Temmuz 2020: Eskişehir-Sivrihisar, Konya-Altınekin, Ereğli, Cihanbeyli.

09 Temmuz 2020: Osmaniye, Kırıkkale-Keskin, Kilis-Merkez.

10 Temmuz 2020: Gaziantep-İslahiye, Nurdağı, Kırşehir-Merkez.

TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi: Niğde, Balıkesir, Kırıkkale sonuçları açıklandı mı? (Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi) - 5

CORONA VİRÜS NEDENİYLE CANLI ÇEKİLİŞLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi: Niğde, Balıkesir, Kırıkkale sonuçları açıklandı mı? (Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi) - 6
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi: Niğde, Balıkesir, Kırıkkale sonuçları açıklandı mı? (Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi) - 7
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi: Niğde, Balıkesir, Kırıkkale sonuçları açıklandı mı? (Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi) - 8

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