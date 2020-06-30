TOKİ 100 bin yeni sosyal konut çekilişleri devam ediyor (Erzurum, Kayseri)

Toki konutları için yapılan kura çekilişleri sosyal medyadan canlı yayınlanmaya devam ediyor. Bugün Kayseri-Sarıoğlan ve Erzurum-Merkez için Toki kura çekilişleri yapılıyor.

ntv.com.tr 30.06.2020 - 14:28

TOKİ 100 bin yeni sosyal konut çekilişleri devam ediyor (Erzurum, Kayseri) - 1
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün  Erzurum-Merkez ve Kayseri-Sarıoğlan çekilişleri sırayla gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.
TOKİ 100 bin yeni sosyal konut çekilişleri devam ediyor (Erzurum, Kayseri) - 2
Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.

Bugün saat 10.00'da Kayseri-Sarıoğlan çekilişi 176 konut için gerçekleştirildi. Saat 12:00'de ise Erzurum-Merkez ilçesi 1350 konut için kura çekilişi yapıldı.
TOKİ 100 bin yeni sosyal konut çekilişleri devam ediyor (Erzurum, Kayseri) - 3

TOKİ SONUÇ SORGULAMA

TOKİ resmi kura sonuçlarını sorgulama sayfası için tıklayınız.
TOKİ 100 bin yeni sosyal konut çekilişleri devam ediyor (Erzurum, Kayseri) - 4

TOKİ KURA TARİHLERİ

30 Haziran 2020: Kayseri-Sarıoğlan, Erzurum-Merkez.

01 Temmuz 2020: Tunceli-Mazgirt, Erzincan-Üzümlü, Erzurum-Merkez.

02 Temmuz 2020: Sivas-Akıncılar, Erzincan-İliç, Ankara-Bala.

03 Temmuz 2020: Eskişehir-Çifteler, Karaman-Akçaşehir, Sivas-Merkez.

TOKİ 100 bin yeni sosyal konut çekilişleri devam ediyor (Erzurum, Kayseri) - 5

CORONA VİRÜS NEDENİYLE CANLI ÇEKİLİŞLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

TOKİ 100 bin yeni sosyal konut çekilişleri devam ediyor (Erzurum, Kayseri) - 6
TOKİ 100 bin yeni sosyal konut çekilişleri devam ediyor (Erzurum, Kayseri) - 7

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