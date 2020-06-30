TOKİ 100 bin yeni sosyal konut çekilişleri devam ediyor (Erzurum, Kayseri)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Erzurum-Merkez ve Kayseri-Sarıoğlan çekilişleri sırayla gerçekleşiyor.



TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.