TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı 2 günde tamamlanacak: Gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışlar iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, 48 ilde 509 gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde 509 gayrimenkulü 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde "açık artırma" yöntemiyle satacak.