TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı 2 günde tamamlanacak: Gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışlar iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, 48 ilde 509 gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı 2 günde tamamlanacak: Gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak? - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde 509 gayrimenkulü 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde "açık artırma" yöntemiyle satacak.

EKONOMİ HABERLERİ

TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı 2 günde tamamlanacak: Gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak? - 2

28 İLDE 127 KONUT SATILACAK

Alıcılar, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bayburt, Burdur, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 127 konuta, %25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı 2 günde tamamlanacak: Gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak? - 3

35 İLDE 381 İŞ YERİ SATILACAK

İş yeri alıcıları, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 381 iş yerini ise %10 peşin 96 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile sahip olabilecek.


TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı 2 günde tamamlanacak: Gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak? - 4

Ayrıca, Isparta ilinde satışa çıkacak bir adet iş yeri %15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma toplantısı, konutlar için 15 Ekim 2025 Çarşamba, iş yerleri için ise 16 Ekim 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER