TOKİ 500 bin konut projesinde son durum: Sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin başlatıldığını ve bu konutların uygun koşullarla kiraya verileceğini açıkladı. Projede öncelik verilecek gruplar arasında şehit yakınları, gaziler, 3 çocuklu aileler ve engelliler gibi kesimler yer alacak. Peki, TOKİ 500 bin konut projesinde son durum ne? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle hayata geçirilecek TOKİ sosyal konutlarının başvuru tarihleri kampanyaya ilgi gösteren vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.
Resmî açıklamalarda, başvuruların henüz başlamadığı; e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Başvuruların 2025 yılının son çeyreği içerisinde başlaması bekleniyor. Başvuru ekranı açıldığında duyurunun projeyi tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.