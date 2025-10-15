TOKİ 500 bin konut projesinde son durum: Sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır?

240 AYA KADAR TAKSİT

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.