TOKİ Adana kura çekimi sonuçları: Adana TOKİ kura çekimi canlı yayını ve isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Adana'da inşa edilecek 6 bin 356 konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi başladı. Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan'da 4 bin 100 konut için kura çekimi canlı yayınlanıyor. Peki, Adana kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ Adana kura çekimi sonuçları: Adana TOKİ kura çekimi canlı yayını ve isim listesi sorgulama - 1

TOKİ 5'inci etap kura çekimi Adana iliyle devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştiren TOKİ, bugün Adana'da yapılacak olan kura çekimiyle devam edecek. Noter huzurunda canlı yayınlanacak olan kura çekimi sonrasında, kura sonuçları isim listesiyle belli olacak.

TOKİ Adana kura çekimi sonuçları: Adana TOKİ kura çekimi canlı yayını ve isim listesi sorgulama - 2

ADANA'DA 4 İLÇE İÇİN KURALAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan'da 4 bin 100 konut için 83 bin 65, Sarıçam'da 800 konut için 17 bin 294, Yumurtalık'ta 300 konut için 2 bin 497, Kozan'da 500 konut için 4 bin 268, İmamoğlu'nda 500 konut için 1685 ve Tufanbeyli ilçesindeki 156 konut için 330 başvurunun bulunduğu kura çekimleri sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Adana kura çekimi sonuçları: Adana TOKİ kura çekimi canlı yayını ve isim listesi sorgulama - 3

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.​

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TOKİ Adana kura çekimi sonuçları: Adana TOKİ kura çekimi canlı yayını ve isim listesi sorgulama - 4

İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

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