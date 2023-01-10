TOKİ Adana kura çekimi sonuçları: Adana TOKİ kura çekimi canlı yayını ve isim listesi sorgulama

TOKİ 5'inci etap kura çekimi Adana iliyle devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştiren TOKİ, bugün Adana'da yapılacak olan kura çekimiyle devam edecek. Noter huzurunda canlı yayınlanacak olan kura çekimi sonrasında, kura sonuçları isim listesiyle belli olacak.
Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan'da 4 bin 100 konut için 83 bin 65, Sarıçam'da 800 konut için 17 bin 294, Yumurtalık'ta 300 konut için 2 bin 497, Kozan'da 500 konut için 4 bin 268, İmamoğlu'nda 500 konut için 1685 ve Tufanbeyli ilçesindeki 156 konut için 330 başvurunun bulunduğu kura çekimleri sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.
Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.