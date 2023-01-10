TOKİ Adana kura çekimi sonuçları: Adana TOKİ kura çekimi canlı yayını ve isim listesi sorgulama

ADANA'DA 4 İLÇE İÇİN KURALAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan'da 4 bin 100 konut için 83 bin 65, Sarıçam'da 800 konut için 17 bin 294, Yumurtalık'ta 300 konut için 2 bin 497, Kozan'da 500 konut için 4 bin 268, İmamoğlu'nda 500 konut için 1685 ve Tufanbeyli ilçesindeki 156 konut için 330 başvurunun bulunduğu kura çekimleri sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.



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