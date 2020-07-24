TOKİ Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya kura sonuçları açıklandı mı? (Sadıkbey, Evciler, Bozkurt, İnciler kura çekilişleri isim listesi)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Afyonkarahisar-Sadıkbey/Evciler, Denizli-Bozkurt/İnciler ve Kütahya-Merkez illeriilçeleri için kura çekilişi gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.