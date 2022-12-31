TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? 18 bin 450 konut için kura çekimi tarihi belli oldu

ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE KURALAR ÇEKİLECEK?

Başkentte 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ve kura tarihleri şöyle:



"2 Ocak'ta Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da 63 sosyal konut.



3 Ocak'ta Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.



4-5 Ocak'ta Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut.



6-8 Ocak'ta Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut.



9 Ocak'ta Sincan Saraycık'ta 1626 konut.



10 Ocak'ta Gölbaşı Gerder'de 1545 konut.



11-12 Ocak'ta ise Mamak'ta 3 bin 645 konut."



Ayrıca Haymana ilçesinde 200 konut için kura çekimi yapılacak.