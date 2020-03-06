TOKİ Ankara Saraycık kura çekilişi yapıldı (Sonuç sorgulama)

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 17:57
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Ankara'da inşa edilecek 2 bin 300 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.
Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da olduğu 4 bin 529 başvurunun olduğu 2+1 konutlar için 1610, 9 bin 250 kişinin başvuruda bulunduğu 3+1 konutları için 690 vatandaş hak kazandı.
Açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin, 2002 öncesi TOKİ'nin inşa ettiği evlerin 50 bin civarında olduğunu, 2002 sonrası ise bu sayının 900 bine çıktığını söyledi.
Kura sonuçları için:
Saat 10:00'da yapılacak çekilişte 2+1 kurası düzenlenecek. Saat 14.00'da yapılacak çekilişte ise 3+1 kurası gerçekleşecek.
Çekilişten sonra kura sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/ adresinden öğrenilecek.
Kayseri'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 550 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlendi.
Kayseri Kocasinan ilçesi Karpuzatan mahallesinde yapılacak 550 konut için 20 bin 952 kişi başvurdu. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Kadir Has Kongre Merkezinde kura çekilişi yapıldı. Binlerce insanın katıldığı ve Kayseri 1’nci Noter huzurunda yapılan kura çekiminde, 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Konya Kongre ve Spor Merkezinde kura töreni düzenlendi.
Noter huzurda gerçekleştirilen kura çekimine katılan aileler heyecan yaşadı, ismi çıkanların mutlulukları gözlerine yansıdı.
Çalışma kapsamında hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 1717 konut yapılacak.
Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.
Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.
İSTANBUL'DA 16 MART'TA ÇEKİLİŞ YAPILACAK
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.
TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nin ilk çekilişi 24 Şubat tarihinde İzmir'de gerçekleştirilmişti.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik yürüttüğü proje kapsamında Konya'da inşa edilecek 1717 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.