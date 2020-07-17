TOKİ Bilecik ve Düzce kura çekilişi sonuçları (TOKİ Bolu, Uşak isim listesi)

Uygun koşullarda konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekilişi sonuçlarını bekliyor. TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri bugün Bilecik ve Düzce illeri için gerçekleşecek. TOKİ kura çekilişleri sosyal medyadan canlı olarak yayınlanıyor.

ntv.com.tr 17.07.2020 - 12:07

TOKİ Bilecik ve Düzce kura çekilişi sonuçları (TOKİ Bolu, Uşak isim listesi) - 1

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Bilecik ve Düzce çekilişleri yapılacak.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.

TOKİ Bilecik ve Düzce kura çekilişi sonuçları (TOKİ Bolu, Uşak isim listesi) - 2

TOKİ SONUÇ SORGULAMA

TOKİ resmi kura sonuçlarını sorgulama sayfası için tıklayınız.
TOKİ Bilecik ve Düzce kura çekilişi sonuçları (TOKİ Bolu, Uşak isim listesi) - 3
Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.
TOKİ Bilecik ve Düzce kura çekilişi sonuçları (TOKİ Bolu, Uşak isim listesi) - 4

TOKİ KURA TARİHLERİ

16 Temmuz 2020: Bolu, Uşak-Merkez 

17 Temmuz 2020: Bilecik-Bozüyük, Düzce-Merkez

20 Temmuz 2020: Zonguldak-Merkez, Bilecik-Gölpazarı, Zonguldak-Çaycuma, Sakarya-Kocaali

21 Temmuz 2020: Bartın-Merkez/Ulus Abdipaşa, Kütahya-Simav, Çankırı-Merkez

22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl

23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez

24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez

TOKİ Bilecik ve Düzce kura çekilişi sonuçları (TOKİ Bolu, Uşak isim listesi) - 5

CORONA VİRÜS NEDENİYLE CANLI ÇEKİLİŞLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

TOKİ Bilecik ve Düzce kura çekilişi sonuçları (TOKİ Bolu, Uşak isim listesi) - 6
TOKİ Bilecik ve Düzce kura çekilişi sonuçları (TOKİ Bolu, Uşak isim listesi) - 7

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