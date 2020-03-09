TOKİ Bursa Kestel-Yıldırım ilçeleri için kura çekilişleri bugün yapılacak

Başvuruları Ocak ayında sona eren TOKİ 100 Bin Konut Projesi için kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. 9-13 Mart haftasında Bursa, Sakarya, Kocaeli illerinin çeşitli ilçelerinde çekilişler gerçekleşecek.

ntv.com.tr 09.03.2020 - 09:40

9-13 MART TOKİ KURA TARİHLERİ

Geçtiğimiz iki haftadır süren TOKİ 100 Bin Konut Projesi için birçok ilde çekilişler sürüyor.

9-13 Mart tarihlerinde Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde çekilişler devam edecek.

Bugün saat 10.00'da Bursa'nın Kestel ilçesinde kura çekilişi yapılacak. Saat 13.00'da ise yine Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kura çekilişi daha gerçekleşecek.

Şubat ayında başlayan çekilişler Ankara, Kayseri, Konya ve  İzmir'in çeşitli illerinde yapılmıştı. Bu illerin kura sonuçlarını TOKİ'nin internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

DİĞER KURA ÇEKİMLERİNİN TARİHLERİ

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/ adresinden sorgulayabilirsiniz.
TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nin ilk çekilişi 24 Şubat tarihinde İzmir'de gerçekleştirilmişti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik yürüttüğü proje kapsamında Konya'da inşa edilecek 1717 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

İSTANBUL'DA 16 MART'TA ÇEKİLİŞ YAPILACAK

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

BAŞKENTTE İLK KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Ankara'da inşa edilecek 2 bin 300 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da olduğu 4 bin 529 başvurunun olduğu 2+1 konutlar için 1610, 9 bin 250 kişinin başvuruda bulunduğu 3+1 konutları için 690 vatandaş hak kazandı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin, 2002 öncesi TOKİ'nin inşa ettiği evlerin 50 bin civarında olduğunu, 2002 sonrası ise bu sayının 900 bine çıktığını söyledi.

Kura sonuçları için:

http://talep.toki.gov.tr/projeler/AnkaraSincan.html

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