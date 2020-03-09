TOKİ Bursa Yıldırım ve Kestel kura çekiliş sonuçlandı

BAŞKENTTE İLK KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Ankara'da inşa edilecek 2 bin 300 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da olduğu 4 bin 529 başvurunun olduğu 2+1 konutlar için 1610, 9 bin 250 kişinin başvuruda bulunduğu 3+1 konutları için 690 vatandaş hak kazandı.Açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin, 2002 öncesi TOKİ'nin inşa ettiği evlerin 50 bin civarında olduğunu, 2002 sonrası ise bu sayının 900 bine çıktığını söyledi.Kura sonuçları için: