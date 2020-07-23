TOKİ Çankırı,Afyonkarahisar kura sonucu sorgulama (Çerkeş, Sandıklı ve Çetinkaya kura çekilişleri isim listesi)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Çankırı-Çerkeş, Afyonkarahisar-Sandıklı/Merkez ve Çetinkaya ilçeleri için kura çekilişi gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.