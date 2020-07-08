TOKİ Eskişehir Sivrihisar çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ntv.com.tr 08.07.2020 - 15:37
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Eskişehir-Sivrihisar ve Konya-Cihanbeyli, Altınekin ve Ereğli çekilişleri sırayla gerçekleşiyor.
TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.
Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.
06 Temmuz 2020: Konya-Tuzlukçu,Beyşehir Küçükavşar, Ordu-Aybastı,Gölköy.
07 Temmuz 2020: Tokat-Turhal, Afyon-İscehisar, Amasya, Eskişehir-Beylikova.
08 Temmuz 2020: Eskişehir-Sivrihisar, Konya-Altınekin, Ereğli, Cihanbeyli.
09 Temmuz 2020: Osmaniye, Kırıkkale-Keskin, Kilis-Merkez.
10 Temmuz 2020: Gaziantep-İslahiye, Nurdağı, Kırşehir-Merkez.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.