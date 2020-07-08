TOKİ Eskişehir Sivrihisar çekiliş sonuçları açıklandı mı?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Eskişehir-Sivrihisar ve Konya-Cihanbeyli, Altınekin ve Ereğli çekilişleri sırayla gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.