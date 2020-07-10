TOKİ Gaziantep - Kırşehir çekiliş sonuçları açıklandı mı? (Islahiye, Nurdağı ilçeleri çekiliş sonuçları)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Gaziantep-Islahiye ve Nurdağı ilçeleri ve Kırşehir-Merkez çekilişleri sırayla gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.