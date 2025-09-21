TOKİ indirim kampanyasına başvuru süreci yarın başlıyor: Başvuru şartları ve banka kredi oranları açıklandı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) borcunu erken kapatmak isteyenler için düzenlediği indirim kampanyası yarın itibarıyla başlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için "Yüzde 25 İndirim Kampanyası" düzenleyeceğini duyurmuştu. Belirlenen takvim doğrultusunda TOKİ indirim kampanyasına başvuru süreci yarın (22 Eylül 2025) başlayacak.