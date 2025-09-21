TOKİ indirim kampanyasına başvuru süreci yarın başlıyor: Başvuru şartları ve banka kredi oranları açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) borcunu erken kapatmak isteyenler için düzenlediği indirim kampanyası yarın itibarıyla başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için "Yüzde 25 İndirim Kampanyası" düzenleyeceğini duyurmuştu. Belirlenen takvim doğrultusunda TOKİ indirim kampanyasına başvuru süreci yarın (22 Eylül 2025) başlayacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.


Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları bankaya giderken Site Yönetiminden alacakları borcu yoktur belgesi ve ilgili Belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekmektedir.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA GEÇERLİ BANKALAR VE KREDİ KOŞULLARI

Borçlarını kapatarak indirim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabilecek. TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ziraat Bankası ve Halkbank’ta 120 aya kadar olan konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,70 olarak belirlenmiş durumda. İşyeri alımları için ise Halkbank yüzde 3,25, Ziraat Bankası ise yüzde 4,99 faiz oranı uyguluyor.

Halkbank Kredi Koşulları

Konut Kredisi:

Vade: 1–120 ay

Faiz Oranı: %2,70

İşyeri Kredisi:

Vade: 1–120 ay

Faiz Oranı: %3,25

Tahsis Ücreti: Binde 5

Ziraat Bankası Kredi Koşulları

Konut Kredisi:

Vade: 1–120 ay

Faiz Oranı: %2,70

İşyeri Kredisi:

Vade: 1–120 ay

Faiz Oranı: %4,99

Tahsis Ücreti: Binde 5


BORCUN TAMAMI ÖDENMELİ Mİ?

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

