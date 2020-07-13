TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi)

Uygun koşullarda konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekilişi sonuçlarını bekliyor. TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri bugün Kırıkkale-Bahşılı, Aksaray-Eskil, Sultanhanı ve Bursa-Mustafakemalpaşa çekilişleriyle devam ediyor. Kuralar TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor.

ntv.com.tr 13.07.2020 - 15:03

TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi) - 1

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Kırıkkale-Bahşılı, Aksaray-Eskil, Sultanhanı ve Bursa-Mustafakemalpaşa illeri için kura çekilişi gerçekleşiyor.

Kırıkkale ve Aksaray çekilişlerininin ardından Bursa-Mustafakemalpaşa çekilişi TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.

TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi) - 2

TOKİ SONUÇ SORGULAMA

TOKİ resmi kura sonuçlarını sorgulama sayfası için tıklayınız.
TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi) - 3
Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.
TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi) - 4

TOKİ KURA TARİHLERİ

06 Temmuz 2020: Konya-Tuzlukçu,Beyşehir  Küçükavşar, Ordu-Aybastı,Gölköy.

07 Temmuz 2020: Tokat-Turhal, Afyon-İscehisar, Amasya, Eskişehir-Beylikova.

08 Temmuz 2020: Eskişehir-Sivrihisar, Konya-Altınekin, Ereğli, Cihanbeyli.

09 Temmuz 2020: Osmaniye, Kırıkkale-Keskin, Kilis-Merkez.

10 Temmuz 2020: Gaziantep-İslahiye, Nurdağı, Kırşehir-Merkez.

TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi) - 5

CORONA VİRÜS NEDENİYLE CANLI ÇEKİLİŞLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi) - 6
TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi) - 7
TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi) - 8

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