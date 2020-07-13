TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa çekiliş sonuçları (Bahşılı, Eskil, Sultanhan, Mustafakemalpaşa ilçeleri kura çekilişi)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Kırıkkale-Bahşılı, Aksaray-Eskil, Sultanhanı ve Bursa-Mustafakemalpaşa illeri için kura çekilişi gerçekleşiyor.

Kırıkkale ve Aksaray çekilişlerininin ardından Bursa-Mustafakemalpaşa çekilişi TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.



TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.