TOKİ Kocaeli kura çekilişi bugün sonuçlanacak (İzmit 1250 konut çekilişi)

ntv.com.tr 11.03.2020 - 12:32
TOKİ tarafından Sakarya’nın Adapazarı Korucuk Mahallesi’nde yapılacak olan 445 konut projesi için kura çekimi bugün Serdivan’da bulunan Sakarya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
312 adet 2+1 ve 133 adet 3+1 daire için toplam 11 bin 184 kişi başvururken, 2+1’lerde 15 adet daire ile 3+1’lerdeki 13 adet daire, başvuruda bulunan şehit yakınlarına tahsis edildi.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
Törende, Kestel ilçesine inşa edilecek 250 ve Yıldırım ilçesine inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Noter huzurdaki kura çekimine katılan vatandaşlar heyecan yaşarken kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.
Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da yer aldığı başvurularda; 13 bin 365 başvurunun yapıldığı 2+1 şeklindeki konutlar için 280, 21 bin 723 başvurunun yapıldığı 3+1 şeklindeki konutlar için de 120 vatandaş hak kazandı.
“100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Bursa Yıldırım'da yapılacak olan 150 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.
Geçtiğimiz iki haftadır süren TOKİ 100 Bin Konut Projesi için birçok ilde çekilişler sürüyor.
9-13 Mart tarihlerinde Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde çekilişler devam edecek.
Bugün saat 10.00'da Bursa'nın Kestel ilçesinde kura çekilişi yapıldı.
Gözler saat 13.00'da yapılacak Bursa, Yıldırım kura çekilişine çevrildi.
Şubat ayında başlayan çekilişler Ankara, Kayseri, Konya ve İzmir'in çeşitli illerinde yapılmıştı. Bu illerin kura sonuçlarını TOKİ'nin internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.