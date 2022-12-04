TOKİ kura çekimi 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ İlk Evim kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi sürmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla'da 20920, Silivri'de 200 ve Çatalca'da 540 konut için kura çekimi yapılacak. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de yapılacak olan TOKİ kuraları içinde tarih araştırması sürmeye devam ediyor.



TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi tarihleri henüz yayımlanmadı. Yayımlanır yayımlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.