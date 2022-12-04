TOKİ kura çekimi 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ İlk Evim kuraları ne zaman çekilecek?

İstanbul Tuzla kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü 11.00'da başlayarak tamamlandı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekildi.
TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi sürmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla'da 20920, Silivri'de 200 ve Çatalca'da 540 konut için kura çekimi yapılacak. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de yapılacak olan TOKİ kuraları içinde tarih araştırması sürmeye devam ediyor.
TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi tarihleri henüz yayımlanmadı. Yayımlanır yayımlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 1-7 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 13.807 konut için kura cekilecek.
Bolu, Karaman ve Düzce'de gerçekleşen TOKİ kura çekimi sonrasında hak sahipleri açıklandı.
Kura çekimi yapılacak diğer iller; Konya, Zonguldak, Bartın ve Karabük olarak açıklandı.
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI