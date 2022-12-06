TOKİ kura takvimi (6-11 Aralık): Konya - Bartın kura sonuçları (isim listesi) açıklandı mı?

Tarihi sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin günlük kura çekimler takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura çekimleri tamamlandıktan sonra Konya'da ve Bartın'da inşa edilecek konutlar sahibini bulacak.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.
KONYA 6 ARALIK KURA ÇEKİMİNİN DETAYLARI
Konya 6 Aralık kura çekme ardından 1.044 konut hak sahibine ulaştırılacak. Kura çekimi gerçekleştirilecek ilçeler şöyle;
Cihanbeyli 198
Yunak 216
Kulu 300
Hüyük 141
Hadim 189
BARTIN 6 ARALIK KURA ÇEKİMİNİN DETAYLARI
Bartın 6 Aralık kura sonra götür 850 konut hak sahibine ulaştırılacak. Kura çekimi gerçekleştirilecek ilçeler şöyle;
Amasra 100
Kozcağız 350
Merkez 400
Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.