TOKİ kura takvimi (6-11 Aralık): Konya - Bartın kura sonuçları (isim listesi) açıklandı mı?

Tarihi sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin günlük kura çekimler takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura çekimleri tamamlandıktan sonra Konya'da ve Bartın'da inşa edilecek konutlar sahibini bulacak.