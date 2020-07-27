TOKİ Kütahya, Denizli, Manisa kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? (Tavşanlı, Çivril, Kula kura çekilişleri isim listesi)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Kütahya-Tavşanlı, Denizli-Çivril ve Manisa-Kula illeriilçeleri için kura çekilişi gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.