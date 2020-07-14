TOKİ Niğde, Kırıkkale, Balıkesir çekiliş sonuçları açıklandı mı? (TOKİ Yahşihan, Altıeylül ilçeleri kura çekilişi)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Niğde-Merkez, Kırıkkale-Yahşihan, Balıkesir-Altıeylül ilçeleri için kura çekilişi yapılıyor.

Niğde ve Kırıkkale çekilişlerinin ardından Balıkesir çekilişi TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.



TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.