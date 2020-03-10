TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi bugün yapılacak

TOKİ Sakarya Adapazarı, 445 konut için kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Başvuruları Ocak ayında sona eren TOKİ 100 Bin Konut Projesi için kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. 9-13 Mart haftasında Bursa, Sakarya, Kocaeli illerinin çeşitli ilçelerinde çekilişler gerçekleşecek.

ntv.com.tr 10.03.2020 - 08:59

TOKİ SAKARYA ADAPAZARI KURA ÇEKİLİŞİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 445 konutun hak sahipleri bugün saat 11'de kura çekilişi ile belirlenecek.

TOKİ BURSA KESTEL KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Törende, Kestel ilçesine inşa edilecek 250 ve Yıldırım ilçesine inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Noter huzurdaki kura çekimine katılan vatandaşlar heyecan yaşarken kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da yer aldığı başvurularda; 13 bin 365 başvurunun yapıldığı 2+1 şeklindeki konutlar için 280, 21 bin 723 başvurunun yapıldığı 3+1 şeklindeki konutlar için de 120 vatandaş hak kazandı.

TOKİ BURSA KESTEL KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ BURSA YILDIRIM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

“100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Bursa Yıldırım'da yapılacak olan 150 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

BURSA YILDIRIM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

9-13 MART TOKİ KURA TARİHLERİ

Geçtiğimiz iki haftadır süren TOKİ 100 Bin Konut Projesi için birçok ilde çekilişler sürüyor.

9-13 Mart tarihlerinde Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde çekilişler devam edecek.

Bugün saat 10.00'da Bursa'nın Kestel ilçesinde kura çekilişi yapıldı.

Gözler saat 13.00'da yapılacak Bursa, Yıldırım kura çekilişine çevrildi.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

Şubat ayında başlayan çekilişler Ankara, Kayseri, Konya ve  İzmir'in çeşitli illerinde yapılmıştı. Bu illerin kura sonuçlarını TOKİ'nin internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

DİĞER KURA ÇEKİMLERİNİN TARİHLERİ

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/ adresinden sorgulayabilirsiniz.
TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nin ilk çekilişi 24 Şubat tarihinde İzmir'de gerçekleştirilmişti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik yürüttüğü proje kapsamında Konya'da inşa edilecek 1717 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

İSTANBUL'DA 16 MART'TA ÇEKİLİŞ YAPILACAK

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

BAŞKENTTE İLK KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Ankara'da inşa edilecek 2 bin 300 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da olduğu 4 bin 529 başvurunun olduğu 2+1 konutlar için 1610, 9 bin 250 kişinin başvuruda bulunduğu 3+1 konutları için 690 vatandaş hak kazandı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin, 2002 öncesi TOKİ'nin inşa ettiği evlerin 50 bin civarında olduğunu, 2002 sonrası ise bu sayının 900 bine çıktığını söyledi.

Kura sonuçları için:

http://talep.toki.gov.tr/projeler/AnkaraSincan.html

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER